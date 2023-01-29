На Донеччині окупанти за добу зруйнували та пошкодили 40 цивільних об'єктів

У Донецькій області 28 січня зруйновано та пошкоджено 40 цивільних об'єктів. Правоохоронці задокументували за минулу добу 21 удар по території Донецької області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Протягом доби під обстрілами перебували 14 населених пунктів. Російські окупанти вели вогонь з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, танків, мінометів.

"Зруйновано та пошкоджено 17 житлових будинків, лікарню, приміщення банку, готель, складське приміщення, трансформатор, гаражі, автомобілі", - інформує поліція.

У тому числі у Костянтинівці ракетою "С-300" росіяни пошкодили 4 багатоквартирних будинки та об’єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що за минулу добу 28 січня в Донецькій області внаслідок обстрілів російських військових загинуло чотири місцевих жителя.