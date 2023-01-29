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Росіяни обстрілюють Херсон, троє загиблих

Унаслідок влучання пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки.

Росіяни обстрілюють Херсон, троє загиблих
Фото: Юрій Соболевський

29 січня російська армія обстріляла Херсон, поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні. 

Троє людей загинули, кількість поранених уточнюється, повідомляє Суспільне.

Протягом доби двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення. Вона в операційній. Загалом місто обстріляли сім разів.

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у Facebook оприлюднив фото обстріляної лікарні.

"Перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби", - заявили у міській раді.

Нагадаємо, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила обласна лікарня.

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