29 січня російська армія обстріляла Херсон, поцілили у житлові квартали міста та у будівлю обласної клінічної лікарні.

Троє людей загинули, кількість поранених уточнюється, повідомляє Суспільне.

Протягом доби двічі обстріляли обласну клінічну лікарню, пошкоджений дах. Одна медична сестра отримала поранення. Вона в операційній. Загалом місто обстріляли сім разів.

Перший заступник голови обласної ради Юрій Соболевський у Facebook оприлюднив фото обстріляної лікарні.

"Перший обстріл Херсона російськими військами відбувся біля опівночі. Унаслідок влучання було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, в тому числі евакуаційний транспорт, яким забезпечувалися жителі міста. Другий етап залпів ворога по місту розпочався біля першої години дня. Влучання відбулися в складські приміщення, лікарню, автостанцію, шкільний майданчик, також у місті пошкоджені будівлі та транспортні засоби", - заявили у міській раді.

Нагадаємо, що під обстріл російських військ у Херсоні потрапила обласна лікарня.