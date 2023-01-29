Окупанти обстріляли обласну лікарню Херсона

Під обстріл російських військ у Херсоні потрапила обласна лікарня.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я в Facebook.
"Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що сьогодні місцеві ЗМІ неодноразово повідомляли про вибухи в Херсоні, писали, що росіяни ведуть обстріл з РСЗВ.
Про масований обстріл міста написала також Херсонська ОВА.
"Херсон – під масованим ударом російської артилерії! Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 27 січня російська армія вкотре обстріляла житлові квартали Херсона та Херсонського району.
25 січня вони обстріляли перинатальний центр в Херсоні.