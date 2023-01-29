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На Київщині три людини загинули від отруєння чадним газом: встановили генератор у гаражі з поганою вентиляцією

Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини інциденту.

На Київщині три людини загинули від отруєння чадним газом: встановили генератор у гаражі з поганою вентиляцією
Фото: Нацполіція

У Княжичах Київської області троє людей загинули від отруєння чадним газом через встановлення генератора у гаражі з поганою вентиляцією.

Про це повідомив у Telegram начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45 – річного господаря та двох його гостей: 51 – річного чоловіка та 48 – річну жінку. За попередніми даними трагедія сталась через встановлення генератора в гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію", - йдеться в повідомленні.

Наразі працівники Броварського управління поліції Київщини встановлюють всі обставини інциденту.

"Закликаю усіх чітко дотримуватись інструкцій з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!", - наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, раніше в МВС зазначили, що в Україні почастішали пожежі через порушення правил експлуатації генераторів і нагадали правила користування ними: 

  • користуватися генераторами можна лише на відкритому повітрі,
  • місце розташування від будівлі має бути не меньше 6 метрів,
  • генератор має бути захищений від вологи,
  • заправляти генератор можна лише вимкненим (необхідно дочекатися поки всі запчастини охолонуть),
  • не змішуйте різні види мастила або пального,
  • не змінюйте самостійно конструкцію електроприлада,
  • поруч завжди має бути вогнегасник.
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