Центр Маріуполя перетворюється на пустелю, - Андрющенко

Остови будинків і гори з будівельного сміття можна побачити на центральних вулицях міста.

Окупанти продовжують руйнувати вже й без того розбитий ними Маріуполь.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів у Телеграм, що центр Маріуполя вже перетворюється на пустелю.

«Центр Маріуполя перетворюється на місячну пустелю. Остови будинків, гори з будівельного сміття та кратери оголених фундаментів. Русня буде писати про «реконструкцію». На те вона й русня, аби брехати», – написав Андрющенко.

Він підкреслив, що на відбудову зруйнованого росіянами міста підуть роки.

«Аби відбудувати те, що вже знесено потрібно від 5 до 8 років. А вони не зупиняються знищувати далі. Росія. Лише руйнування та смерть. Її постійні супутники та партнери. Інших – немає», – додав Андрющенко.

Нагадаємо, що загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі планують знести мікрорайон Азов'є.