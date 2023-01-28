У Маріуполі загарбники планують знести мікрорайон

Зараз вони руйнують будинки, які у вцілілому стані.

Загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі планують знести мікрорайон Азов'є для своєї "елітної забудови".

Про це радник мера Петро Андрющенко поінформував у Телеграмі.

"Цивільні окупанти розпочали демонтаж майже цілого мікрорайону Азов’є задля розчищення місця під забудову. Цілком вціліли будинки - під екскаватор за хабар", - написав радник мера.

Він додав, що навесні російські забудовники, наближені до федерального уряду, розпочнуть процес побудови "елітних квартир" економкласу.

Нагадаємо, що ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого Україною на 11 років.