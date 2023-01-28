Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі загарбники планують знести мікрорайон

Зараз вони руйнують будинки, які у вцілілому стані.

У Маріуполі загарбники планують знести мікрорайон

Загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі планують знести мікрорайон Азов'є для своєї "елітної забудови".

Про це радник мера Петро Андрющенко поінформував у Телеграмі.

"Цивільні окупанти розпочали демонтаж майже цілого мікрорайону Азов’є задля розчищення місця під забудову. Цілком вціліли будинки - під екскаватор за хабар", - написав радник мера.

Він додав, що навесні російські забудовники, наближені до федерального уряду, розпочнуть процес побудови "елітних квартир" економкласу.

Нагадаємо, що ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого Україною на 11 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також