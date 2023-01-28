На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні

Він знаходиться у стані середньої важкості.

У селі Благодатне в Херсонській області місцевий житель підірвався на міні.

Про це інформує Херсонська ОВА в Telegram.

"Як з'ясувалося, 48-річний чоловік підірвався на російській міні. З мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Чоловік знаходиться у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу.

Влада знову закликала жителів не ходити у поля, лісосмуги, не виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки.

Нагадаємо, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій збільшують кількість піротехніків.