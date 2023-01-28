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Вогнева робота ЗСУ не дає окупантам можливості облаштувати позиції, - Гуменюк

Виснаження ворога є частиною підготовки до можливого контрнаступу ЗСУ.

Вогнева робота ЗСУ не дає окупантам можливості облаштувати позиції, - Гуменюк
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Українські військові продовжують виснажувати ворога на півдні країни, тримаючи його під вогневим контролем. 

Про це повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що ЗСУ на півдні продовжують точними ударами знищувати склади ворога, а також місця дислокації окупантів.

"Ворог потребує місць дислокацій як плацдарму, вони будуть вишукувати таку позицію. Про це свідчить і маневрування підрозділами по всьому лівобережжю, де вони намагаються облаштувати собі більш-менш стійкі позиції. Але постійна наша вогнева робота, наш вогневий контроль, який їм дошкуляє, не дає їм такої можливості", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що виснаження ворога є частиною підготовки для можливого контрнаступу українських військ.

"Нагадаю, що це і є дуже суттєвий вплив у рамках підготовки до контрнаступу. Це виснаження потужностей ворога у моральному, логістичному і фізичному плані", - пояснила вона.

Нагадаємо, що вдень 27 січня російські військові обстріляли артилерією населений пункт Очаківської громади.

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