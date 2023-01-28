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Київські школи відновлять навчання 30 січня

Завдяки довгим зимовим канікулам київським школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та електроенергії.

Київські школи відновлять навчання 30 січня
Фото: osvitanova.com.ua

Навчання в київських школах відновиться 30 січня.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що 30 січня у класи мають прийти близько 117 тис. школярів.  97% столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі – як онлайн, так і офлайн. 

“Під час зимових канікул у навчальних закладах проводились додаткові роботи із впорядкування укриттів. Тож сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб – на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року”, – запевнив Мондриївський.

Заступник голови КМДА зазначив,  що завдяки довгим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.

Нагадаємо, 23 січня повернулися до навчання після зимових канікул 507 закладів загальної середньої освіти Київської області.

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