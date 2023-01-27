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Росія з РСЗВ обстріляла Часів Яр

Наразі інформація про постраждалих не надходила. 

Росія з РСЗВ обстріляла Часів Яр
Фото: Павло Кириленко

Часів Яр у Донецькій області знову під обстрілом російських реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки”, - написав він. 

Кириленко додав, що інформація про постраждалих на даний час не надходила. 

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, 27 січня російські окупанти завдали удари по містах Бахмуту, Часовому Яру та с. Парасковіївка Бахмутського району Донецької області. Внаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню 55-річний чоловік загинув.

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