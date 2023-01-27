Росія навмисно обмежує експорт зерна з України, - США

Перевірку проходять всього 4-5 кораблів на день.

Через те, що Росія обстрілює сільськогосподарські райони та обмежує експорт зерна, Україна не може допомогти бідним країнам із постачанням продовольства.

Про це повідомляє Голос Америки.

Помічниця адміністратора по Європі та Євразії Агентства США з міжнародного розвитку Ерін Маккі на слуханнях у Конгресі заявила, що Росія навмисно уповільнює перевірки суден, що вивозять зерно з українських портів.

“Принаймні станом на вчора було 121 судно, яке чекало виходу з Одеського порту, і близько чотирьох-п’яти суден на день проходять повільну перевірку”, – сказала Маккі.

Вона додала, що Чорноморська зернова ініціатива, про яку вдалося домовитися завдяки посередництву ООН і Туреччини, “надала деяке полегшення”. Втім, єдиним надійним способом, що дозволить Україні “продовжувати свій сільськогосподарський внесок у глобальну продовольчу безпеку, це – закінчення конфлікту”.

Заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд додала, що завдяки Чорноморській ініціативі минулого року вдалося експортувати близько 17 млн тонн українського зерна.

Але, попри це, український експорт впав приблизно на 30%, і існують ризики для посівної.

Нуланд зазначила, що Державний департамент США працює зі Всесвітньою продовольчою програмою, щоб пришвидшити постачання продовольства та добрив до країн, які зазвичай були б споживачами України.

Нагадаємо, за першу половину січня кількість виходів суден із українських портів зменшилася до 2,7 на добу. Це найнижчий показник від початку роботи "зернового коридору". За перші 15 днів нового року Україна відвантажила 2,3 млн тонн агропродукції.