У Мінцифри вважають, що це повністю виключить людський фактор і зробить послугу простою та антикорупційною.

В Україні підготували зміни до законодавства, аби розмитнювати авто через "Дію".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, через "Дію" послуга стане простою та антикорупційною.

"Тому що ми повністю виключаємо людський фактор. Зараз команди підготували зміни до законодавства. Митний збір відбуватиметься за новою системою розрахунку. Вводите у калькуляторі три характеристики — рік авто, тип або об‘єм двигуна чи потужність, якщо маєте електрокар. Далі система автоматично розрахує вартість авто", - пояснив міністр.

Він навів приклад розмитнення Mitsubishi Outlander 2022 року. Через "Дію" при об'ємі двигуна 2 літри за новими правилами власникові доведеться сплатити 5 280 грн замість 19320 грн.

Федоров висловив сподівання, що нардепи "підтримають сервіс, який спростить життя та заощадить кошти тисячам українців".

Нагадаємо, ще торік у червні прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін передасть до парламенту законопроєкт, який дозволить розмитнювати авто через "Дію".

Також депутатам пропонували повернути безмитне ввезення автівок, щоправда, лише для учасників бойових дій та фізичних осіб, які втратили свої транспортні засоби внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією окупантів.