Україна вивчатиме фінський досвід цифровізації

Україна підписала меморандум з Фінляндією, котра є провідною країною за розвитком цифровізації, з метою посилення цифрової стійкості.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Фінляндія стабільно у лідерах європейського індексу DESI. Він визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації. Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід”, - написав Федоров.

Він уточнив, що серед планів - спільне протистояння кіберзагрозам та модернізація української телеком-інфраструктури.

Нагадаємо, у канадській Манітобі можна отримати місцеве водійське посвідчення, надавши водійське в "Дії". Тривають переговори зі ще 14 державами.