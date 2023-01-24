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Україна вивчатиме фінський досвід цифровізації

Серед планів - спільне протистояння кіберзагрозам та модернізація української телеком-інфраструктури. 

Україна вивчатиме фінський досвід цифровізації
Фото: Михайло Федоров

Україна підписала меморандум з Фінляндією, котра є провідною країною за розвитком цифровізації, з метою посилення цифрової стійкості. 

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Фінляндія стабільно у лідерах європейського індексу DESI. Він визначає еволюцію держав-членів ЄС у цифровізації. Україні буде корисно детальніше вивчити фінський досвід”, - написав Федоров. 

Він уточнив, що серед планів - спільне протистояння кіберзагрозам та модернізація української телеком-інфраструктури. 

Нагадаємо, у канадській Манітобі можна отримати місцеве водійське посвідчення, надавши водійське в "Дії". Тривають переговори зі ще 14 державами.

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