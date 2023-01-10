Увечері 9 січня компанія Virgin Orbit здійснила перший в історії запуск космічного апарату на орбіту з території Великобританії. Однак ракета через “аномалію” не вийшла на орбіту.

Про це пише BBC.

Модифікований літак "Боїнг-747" близько 22:00 за Грінвічем злетів з аеропорту Ньюкі в Корнуоллі з ракетою-носієм на борту, яка мала вивести на орбіту 9 супутників. Супутники можуть використовуватися як для цивільних, так і військових цілей: від спостереження за океаном до навігаційних функцій.

Приблизно через півтори години польоту на захід через Атлантичний океан літак на висоті приблизно 10,7 км успішно випустив ракету, яка потім запустила двигун першого ступеня і почала підйом на орбіту.

Супутник мали вивести на орбіту на висоті понад 500 км над Землею. Однак Virgin Orbit повідомила, що “аномалія” завадила ракеті вийти на низьку навколоземну орбіту, де вона повинна була випустити супутники. Компанія наразі перевіряє інформацію.

Фото: VIRGIN ORBIT

"Боїнг-747", який випустив ракету, повернувся назад і приземлився у Корнуоллі.

Для реалізації проєкту засновник компанії Virgin Orbit Річард Бренсон переобладнав один із своїх старих пасажирських авіалайнерів та розмістив LauncherOne під його лівим крилом.

We appear to have an anomaly that has prevented us from reaching orbit. We are evaluating the information. — Virgin Orbit (@VirginOrbit) January 9, 2023

Цей перший запуск із британської території – важлива віха у розвитку космічної індустрії Британії.

“Останні вісім років ми з величезним нетерпінням чекали цієї надихаючої та незвичайної для Корнуолла події. Коли цей проект тільки починався, мало хто дійсно вірив, що це колись відбудеться”, – сказала Мелісса Торп, яка очолює космопорт у Корнуоллі.

Ця місія – лише перша стадія у майбутній космічній стратегії Великобританії. Шотландські компанії Skyrora та Orbex зараз працюють над створенням більш традиційних систем запуску апаратів у космос, коли ракета піднімається на орбіту після вертикального старту із землі. Передбачається, що такі апарати можуть стартувати вже до кінця 2023-го, а космодром буде розташований на Шетландських островах і в Сатерленді на півночі Великобританії.