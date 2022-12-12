В Україні запустили бот для пошуку "Пунктів незламності"

Адреси пунктів у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошують із міркувань безпеки.

В Україні запустили чат-бот для пошуку "Пунктів незламності".

Як повідомили в Офісі Президента, @nezlamnistbot дозволить швидше і зручніше знайти необхідний пункт.

Через бот можна знайти інформацію про роботу пунктів, їхні адреси і послуги, які там можна отримати. Інформацію тут оновлюють постійно.

В ОП наголосили, що адреси пунктів у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, у @nezlamnistbot не вносять із міркувань безпеки. Мова йде про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області.

При цьому інформацію про розташування пунктів у згаданих регіонах можна отримати в місцевих органах влади.

Нагадаємо, минулого місяця Президент Володимир Зеленський оголосив про новий проєкт підтримки "Пункти незламності".