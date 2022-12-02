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У Києві відкрили кіберлабораторію для ЗСУ, яку профінансував Євросоюз

Українські фахівці зможуть знаходити вразливі місця у різних мережевих системах і протидіяти ворожим нападам у кіберпросторі.

У Києві відкрили кіберлабораторію для ЗСУ, яку профінансував Євросоюз
Фото: platforma-msb.org

У Києві 2 грудня запрацювала кіберлабораторія для Збройних сил України. Її профінансував і надав обладнання Євросоюз в межах Європейського фонду миру.

Як повідомляє "Європейська правда", в лабораторії також встановили програмне та апаратне забезпечення. Це допоможе у навчанні військових фахівців з кіберзахисту через віртуальні сценарії та симуляції в реальному часі. Таким чином фахівці зможуть ь швидше й ефективніше виявляти, відстежувати і захищати системи від майбутніх кібератак.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками і зміцнення загального потенціалу в галузі кібербезпеки", - йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій.

У кіберлабораторії поєднуються тренувальне і дослідницьке середовища, вони, у свою чергу, складаються з декількох віртуальних і фізичних компонентів. Опанувавши ці технології, українські фахівці зможуть знаходити вразливі місця у різних мережевих системах і протидіяти ворожим нападам у кіберпросторі.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на енергосектор України було здійснено 1,2 млн кібератак. У 2021 році їх було зафіксовано 900 000.

За даними СБУ, РФ щодня здійснює понад десять кібератак на стратегічні об’єкти нашої держави.

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