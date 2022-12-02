Україна отримала від США перший транш гранту в розмірі $1,5 млрд

Кошти підуть на виплату пенсій і деяких програм державної соціальної допомоги.

В Україну надійшов перший транш гранту від США у розмірі 1,5 млрд дол.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, отримані кошти - перша частина з 4,5 млрд дол. Їх Сполучені Штати Америки виділили через цільовий фонд Світового банку.

"Залучені грантові кошти від Цільового фонду багатьох донорів буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо", - розповіли в Міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен анонсувала пряму бюджетну підтримку Україні в розмірі 4,5 млрд доларів. Загальна пряма бюджетна підтримка нашої держави від США становитиме 13,5 млрд доларів у вигляді безоплатної допомоги.