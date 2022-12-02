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Кабмін об'єднав Мінінфраструктури та Мінгромад

Нова установа тепер матиме назву "Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України".

Кабмін об'єднав Мінінфраструктури та Мінгромад
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін на засіданні 2 рудня ухвалив рішення об'єднати Міністерство інфраструктури й Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, такий крок має посилити "управлінські можливості" та додати "більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, тепер Мінінфраструктури перейменували на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Реорганізовано Міністерство розвитку громад та територій шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав Мельничук у своєму Telegram.

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада України на засіданні проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим віцепрем'єром та очільником двох міністерств.

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