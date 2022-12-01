Рада призначила Кубракова віцепрем’єром - міністром інфраструктури та регіонального розвитку

Верховна Рада України на засіданні 1 грудня проголосувала за призначення Олександра Кубракова новим віцепрем'єром та очільником двох міністерств.

Про це LB повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк. СН дали 200 голосів, Платформа за життя і мир (колишня ОПЗЖ) – 13, За майбутнє – девʼять, "Голос" – шість, "Довіра" – 15, "Відновлення України" (колишня ОПЗЖ) – 10, позафракційні – 10.

Перед призначенням на нову посаду Рада проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади Міністра інфраструктури України, що підтримали 242 нардепів.

За призначення Кубракова на посаду віцепрем’єра – міністра інфраструктури та регіонального розвитку проголосували 263 парламентарів.

Як раніше повідомляли джерела LB у фракції "Слуга народу", "поєднання міністерств – це перший крок для оптимізації Уряду. Він логічний. Рішення будемо голосувати найближчим часом", – розповів нардеп.

Ще одне джерело пояснило, що проводилися внутрішні опитування щодо підтримки Кубракова.

"За час війни дуже позитивно зросло ставлення до нього (Кубракова – ред.). Таке об’єднання – логічне з точки зору економії коштів бюджету. Але головне – це врахувати той поганий досвід, що ми мали ще у 19 році. Сподіваюся, що експеримент з призначенням Кубракова на віце з повноваженнями двох міністерств – це буде хороший досвід. Він вже показав свої менеджерські здібності", – зазначив депутат "Слуги народу" за результатами засідання фракції за день до голосування в Раді.