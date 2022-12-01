​Рада не змогла звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати

Верховна Рада України на засіданні 1 листопада провалила прийняття постанови про звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Як повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк, за це проголосували 215 нардепів (мінімально необхідні – 226).

По фракціях: “Слуга народу” – 171, “Європейська солідарність” – 0, “Батьківщина” – 0, “Платформа за життя та мир” – 13, “За майбутнє” – 0, “Голос” – 1, “Довіра” – 14, “Відновлення України” – 13, позафракційні – 3.

Як повідомив LB.ua один з депутатів ВР, “не змогли зібрати необхідну кількість голосів через відкликання заяви Пацканом. Мовляв, тоді це не за регламентом”.

“Провалили голосування, бо хтось (Пацкан) дуже активний”, – додав ще один співрозмовник у “Слузі народу”.

Комітет з питань бюджету ще 16 листопада на засіданні ухвалив рішення: “рекомендувати Верховній Раді України, враховуючи положення пункту 16 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 1 частини сьомої статті 20 закону України “Про Рахункову палату” і статті 208-2 Регламенту Верховної Ради України, звільнити Пацкана Валерія Васильовича з посади голови Рахункової палати у зв'язку з поданням ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням шляхом прийняття в цілому”.

Напередодні нардеп Железняк повідомляв, що Пацкан справді відкликав заяву про звільнення. За його словами, “з дуже високою долею ймовірності, замість нього (Пацкана) на посаду Голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну”.

Водночас Геннадій Пліс в коментарі LB.ua зазначив, що “головою Рахункової палати може бути лише член самої РП... Також має проводитися конкурс та рейтингове голосування Верховної Ради України по кожному з кандидатів... Перед голосуванням Ради про призначення членів Рахункової палати усі кандидати повинні пройти спецперевірку”.

Нагадаємо, ще 24 жовтня Пацкан отримав підозру в справі, що стосується 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. гривень. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою.