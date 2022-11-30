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Рада призначить Кубракова новим віцепрем'єром, - джерела

Новий віцепрем'єр керуватиме двома відомствами: Міністерством інфраструктури та Міністерством регіонального розвитку.

Рада призначить Кубракова новим віцепрем'єром, - джерела
Фото: facebook/Олександр Кубраков

Верховна Рада призначить Олександра Кубракова новим віцепрем'єром з питань інфраструктури та регіонального розвитку.

Про це LB повідомили джерела зі «Слуги народу» за результатами засідання фракції.

Голосування має відбутися найближчим часом.

«Поєднання міністерств - це перший крок для оптимізації Уряду. Він логічний. Рішення будемо голосувати найближчим часом», - розповів нардеп.

Ще одне джерело пояснило, що проводилися внутрішні опитування.

"За час війни дуже позитивно зросло ставлення до нього (Кубракова -ред.). Таке об’єднання - логічне з точки зору економії коштів бюджету. Але головне - це врахувати той поганий досвід, що ми мали ще у 19 році. Сподіваюся, що експеримент з призначенням Кубракова на віце з повноваженнями двох міністерств - це буде хороший досвід. Він вже показав свої менеджерські здібності», - зазначив депутат «Слуги народу» за результатами засідання фракції.

Також стало відомо, що в Раді вже є подання про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури.

"В Раду внесли заяву Кубракова Олександра про звільнення з посади Міністра інфраструктури України. Чому так, тому що з початку його треба проголосувати за звільнення. Потім в той самий день подадуть Постанову на призначення віце-прем’єр-міністром і об’єднати два міністерства (інфраструктури та регіональної політики)", - написав у своєму Телеграм-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня з’явиться ще один віцепрем'єр, який буде відповідати за інфраструктуру та регіональний розвиток. "Відповідно - об’єднає Міністерство інфраструктури та Міністерство регіонального розвитку. Здогадалися хто? Вірно - Кубраков. Міністерство реінтеграції залишається без змін", - писав він.

Зазначимо, що про ймовірні варіанти урядової реформи можна прочитати у статті "Кабмін воєнного часу".

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