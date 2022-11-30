​Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили посилення України протягом зими

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау посилення України упродовж зими.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час зустрічі в Бухаресті з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау обговорили подальші кроки для посилення України протягом цієї зими. Я вдячний народу та уряду Польщі за рішучу підтримку України та надання величезної гуманітарної та військової підтримки", – йдеться у повідомленні.

Кулеба і Рау зустрілися на засіданні Ради міністрів країн НАТО.

Нагадаємо, голова владної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.