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​Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили посилення України протягом зими

Глави МЗС України і Польщі зустрілися у Бухаресті.

​Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили посилення України протягом зими
Фото: Дмитро Кулеба у Twitter

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау посилення України упродовж зими.

Про це Кулеба написав у Twitter. 

"Під час зустрічі в Бухаресті з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау обговорили подальші кроки для посилення України протягом цієї зими. Я вдячний народу та уряду Польщі за рішучу підтримку України та надання величезної гуманітарної та військової підтримки", – йдеться у повідомленні.

Кулеба і Рау зустрілися на засіданні Ради міністрів країн НАТО.

 

Нагадаємо, голова владної партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський підтримав передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

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