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Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили постійну оборонну співпрацю

Також під час розмови йшлося про перехід України до енергозберігальних технологій.

Зеленський і прем'єр Нідерландів обговорили постійну оборонну співпрацю
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це йдеться в повідомленні Зеленського у соцмережах.

Сторони обговорили постійну оборонну співпрацю обох держав.

"Радий був почути, що наступного року підтримка України лише зростатиме", - зауважив Президент.

Також під час розмови Зеленського і Рютте йшлося про реалізацію формули миру, запропонованої главою держави, та перехід України до енергоощадливих технологій.

Нагадаємо, днями нижня палата парламенту Нідерландів оголосила Росію країною-спонсором тероризму.

ЄБРР і Нідерланди виділять Укренерго 372 млн євро для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі.

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