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Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО

Александр Де Кроо перебуває в Україні з робочим візитом.

Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію щодо підтримки членства України в ЄС і НАТО
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо, який перебуває в Україні з робочим візитом. Вони обговорили реалізацію ініціативи Grain from Ukraine та підписали декларацію щодо підтримки членства нашої держави в Європейському Союзі та НАТО

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський відзначив, що цей візит відбувається в день, коли наша держава вшановує памʼять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

"І тоді, і зараз геноцидна політика Кремля щодо до наших громадян, до суспільства, до держави спрямована на тотальне підкорення й знищення народу України. Але зараз російська геноцидна політика вийшла далеко за межі нашої держави, нашого континенту й загрожує мільйонам людей у багатьох країнах світу. Росія зробила все, щоб продовольча криза, яка була спровокована саме блокадою українських портів і війною проти нашої держави, стала надзвичайно гострою для багатьох країн світу", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна із партнерами робить усе, щоб зняти гостроту цієї продовольчої кризи. Він висловив переконання в тому, що завдяки спільним зусиллям мільйони людей у найбідніших країнах Африки й Азії будуть врятовані від голоду та повʼязаних із ним соціальних катаклізмів.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань міждержавної взаємодії, оборонну підтримку, а також посилення санкцій проти Росії за терор і дестабілізацію глобальних відносин.

Зеленський поінформував Кроопро стан енергетичної системи України після російських ракетних ударів і потреби нашої держави в цій сфері. Він висловив подяку Бельгії за надану військову допомогу та звернувся з проханням про її розширення. Президент також подякував голові бельгійського уряду за допомогу в розмінуванні українських територій.

Співрозмовники докладно обговорили взаємодію двох держав в ООН, у структурах Європейського Союзу та на інших міжнародних майданчиках.

"Я дякую Бельгії й пану Премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Ми обов’язково здобудемо цей важливий для нас результат", - наголосив Зеленський.

Де Кроо зазначив, що для нього велика честь бути в Україні й засвідчити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

Він наголосив, що в умовах, коли Росія почала знищувати цивільну інфраструктуру, позбавляючи населення України електро- та водопостачання, необхідно й далі підтримувати українців, оскільки попереду надзвичайно складна зима.

"Ми постачаємо генератори, надаємо допомогу вашим школам, лікарням і сподіваємося, що це додасть вам стійкості в ці складні часи", – сказав він.

Нагадаємо, Україна планує до кінця року завершити імплементацію рекомендацій Єврокомісії щодо членства в ЄС.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна стане членом ЄС, тому відбудова країни після війни з Росією має здійснюватися з урахуванням цього.

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