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Порошенко закликав до повної ізоляції російського режиму

ЗСУ виженуть загарбників, покарають за кожен злочин,, впевнений експрезидент. 

Порошенко закликав до повної ізоляції російського режиму
Фото: eurosolidarity.org

Росія підтвердила свій статус терориста N1 у світі в має бути повністю ізольована. Про це у Facebook написав експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. 

«У безсилій злобі Москва вкотре розписується в тому, що геть нічого не може зробити ані з Україною, ані з нашим героїчним спротивом, ані з міжнародною єдністю та солідарністю. Без світла, тепла або води можна потерпіти і день, і тиждень. Однак без свободи та незалежності — це не життя. Проте рабам, що населяють територію по той бік «поребрика», цього не збагнути», – зазначив експрезидент.

Він закликав до посилання допомоги України та ізоляції Росії. 

«Ще більше зброї Україні, якісне посилення системи ППО, аби контролювати небо. Надання нам зброї середньої і далекої дальності дії, аби знищувати російські збройні арсенали та логістичні центри. Антиросійські санкції, включно з тотальним ембарго. Визнання росії державою-терористом. Повна міжнародна ізоляція злочинного режиму — такою має бути відповідь колективного Заходу», – переконаний Порошенко. 

«А за нами діло не стане. Наші ЗСУ виженуть загарбників, покарають за кожен злочин, за кожну ракету, снаряд чи кулю, за кожне життя. Ми — вистоїмо і переможемо», – наголосив Петро Порошенко.

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