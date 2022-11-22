Токаєв офіційно переміг на президентських виборах у Казахстані

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виграв президентські вибори, набравши 81,31% голосів виборців.

Про це пише Zakon.kz.

Зазначається, що остаточні підсумки виборів президента країни оголосив сьогодні вранці голова Центральної виборчої комісії Казахстану Нурлан Абдіров. Він зазначив, що до ЦВК доставили оригінали протоколів із усіх регіонів.

Загалом на президентських виборах Казахстану проголосували понад 8,3 млн людей, або 69,44% виборців.

Голоси виборців розподілилися таким чином:

Касим-Жомарт Токаєв набрав 81,31% голосів;

Жигулі Дайрабаєв – 3,42%;

Каракат Абден – 2,6%;

Мейрам Кажикен – 2,53%;

Нурлан Ауесбаєв – 2,22%;

Салтанат Турсинбекова – 2,12%.

Графу "Проти всіх" обрали 5,8% виборців.

Нагадаємо, позачергові вибори президента Казахстану відбулися 20 листопада. Вибори президента в Казахстані проходили на тлі скарг незалежних спостерігачів на порушення виборчого процесу та затримання активістів, які проводили акції протесту проти голосування, вважаючи його несправедливим.