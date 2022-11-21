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Зеленський і Макрон обговорили захист української енергосистеми від повітряних атак Росії

Також ішлося про необхідність демілітаризації Запорізької АЕС.

Зеленський і Макрон обговорили захист української енергосистеми від повітряних атак Росії
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Під час бесіди президенти обговорили ситуацію на фронті та атомних станціях України. Зокрема, Зеленський наголосив на демілітаризації Запорізької АЕС. 

Крім цього з очільником Францїі розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності нашої держави. Зокрема, йшлося про захист української енергосистеми від повітряних атак Росії.

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Зеленського і Макрона відбулася 1 листопада. Тоді президенти обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України.

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