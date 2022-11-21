Зеленський і Макрон обговорили захист української енергосистеми від повітряних атак Росії

Також ішлося про необхідність демілітаризації Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться в дописі Зеленського у Twitter.

Під час бесіди президенти обговорили ситуацію на фронті та атомних станціях України. Зокрема, Зеленський наголосив на демілітаризації Запорізької АЕС.

Крім цього з очільником Францїі розглянули співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності нашої держави. Зокрема, йшлося про захист української енергосистеми від повітряних атак Росії.

Провів телефонну розмову з @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на полі бою та 🇺🇦 атомних станціях. Наголосив на необхідності демілітаризації #ЗАЕС. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергетичної стабільності України, зокрема захисту системи від повітряних атак. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2022

Нагадаємо, попередня телефонна розмова Зеленського і Макрона відбулася 1 листопада. Тоді президенти обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України.