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Україна розраховує, що заявку на вступ розглянуть на наступному саміті НАТО, - Стефанішина

Вона зазначила, що сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО.

Україна розраховує, що заявку на вступ розглянуть на наступному саміті НАТО, - Стефанішина
Фото: Українське радіо

Україна розраховує на розгляд на наступному саміті НАТО її заявки щодо членства в Альянсі і закликає партнерів проявити таку саму сміливість, яку демонструють українські військові.

Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час онлайн-виступу на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді, повідомляє Укрінформ.

Стефанішина зазначила, що сьогодні Україна забезпечує мир і безпеку на східному фланзі НАТО, а безпрецедентна підтримка в українському суспільстві євроатлантичних прагнень свідчить про глибоке розуміння значення колективної безпеки в Європі і НАТО як найефективнішої безпекової організації, яка захищає мир. Водночас вона зауважила, що повернення до порядку денного ядерної загрози створює найбільш критичну безпекову ситуацію у світі з часів Другої світової війни і вимагає екстраординарних рішень і від України, і від демократичного світу.

«У ці дні час в Україні летить швидко. Ви бачили разючі зміни на лінії фронту. Наближається саміт НАТО, і я не думаю, що український народ толеруватиме загальні дипломатичні фрази про підтримку моєї країни, хоча ми цінуємо кожний елемент вашої допомоги. Ми очікуємо, що Альянс продемонструє такі ж мужність і сміливість, як і ми зараз. Ми розраховуємо бути частиною рішень, які будуть ухвалені принаймні через пів року», - сказала Стефанішина.

Вона висловила переконання, що відповідь Альянсу на євроатлантичні прагнення України буде перемогою над російською пропагандою і підтвердженням того, що НАТО не має страху, що не існує жодної сили, здатної здолати демократію.

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію на підтримку Кримської платформи.

Також Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії РФ проти України та визнала її державою-терористом.

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