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Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача та анонсував "вагомі міжнародні події"

Президент також розповів про регіони, де найбільші проблеми з електропостачанням.

Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача та анонсував "вагомі міжнародні події"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача.

Як ідеться у вечірньому відеозверненні глави держави, під час засідання розглянули забезпечення військових і ситуацію на конкретних ділянках передової, зокрема, бої на Донеччині.

"Ми плануємо, щоб збільшити кількість українських прапорів у містах на півдні та сході України", - заявив Зеленський.

Він додав, що робиться все, аби "допомогти нашим героям витримувати російські атаки".

Також Президент за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком повідомив, що сторони обговорили усі ключові питання відносин обох держав.

"Будуть нові результати для обох наших країн – це вже точно... Маємо й деякі дуже потрібні рішення – домовилися про них сьогодні", - зауваив Зеленський.

Також глава держави анонсував "вагомі міжнародні події", які відбудуться  найближчим часом. 

Під час засідання Ставки обговорили і ситуацію в електроенергетиці.

За словами Зеленського, найбільше проблем з електрикою в Києві та області, Одесі та область, Харкові та області, Черкасах, Чернігові, а також на Вінниччині, Тернопільщині й у інших регіонах.

Нагадаємо, напередодні Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Тепер сюди входять міністр інфраструктури Олександр Кубраков та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна розробляє альтернативну систему постачання електрики.

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