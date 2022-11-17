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Зеленського просять позбавити Юрія Бойка звання Героя України

На сайті президента створено відповідну петицію. 

Зеленського просять позбавити Юрія Бойка звання Героя України
Фото: EPA/UPG

Президента Володимира Зеленського просять позбавити звання Героя України народного депутата, лідера забороненої проросійської ОПЗЖ Юрія Бойка.

Відповідна петиція опублікована на сайті президента. Термін збору підписів спливає через 26 днів, нині зібрано понад 17 000 з необхідних для розгляду 25 000. 

"В умовах повномасштабної війни України з російською федерацією, в той час, коли на фронті гинуть сотні кращих синів щодня, вимагаємо позбавити високого звання «Герой України» Бойка Юрія Анатолійовича, лідера забороненої проросійської партії «ОПЗЖ» та колишнього члена «Партії регіонів», оскільки таким чином ми нівелюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою Героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив усе, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду кату Путіну. Вимагаємо негайно розглянути це питання та поставити крапку в ганебному рішенні колишнього Президена України Л.Кучми про присвоєння Бойку Юрію Анатолійовичу цієї найвищої нагороди!" – зазначив автор петиції Андрій Гайдай

Бойко під час повномасштабної війни виїжджав з України і був помічений в Чехії, у Карлових Варах. Відповідні фото публікували журналісти "Схем". 

Нині Бойко є лідером депутатської групи "Платформа за життя і мир". 

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