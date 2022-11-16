Час викликів і реформ: що вдалося змінити Мінрегіону за 2,5 роки

2,5 роки я очолював Міністерство розвитку громад та територій України. Це були 2,5 роки складних, але цікавих викликів, під час яких нам вдалося створити потужну систему місцевого самоврядування та втілити реформу державного регулювання в галузі будівництва, зробивши, здавалося б, неможливе – ліквідувавши корумповану ДАБІ та створивши нову, ефективну та прозору ДІАМ.

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Є такий відомий вислів: повірте, що зможете – і пів шляху вже пройдено. Цього принципу я та команда Мінрегіону дотримувалися із самого початку. Ми вірили, що місцеве самоврядування може працювати ефективно, якщо створити для цього необхідні умови. Ми вірили, що корупцію в будівельній галузі можна подолати, якщо зробити процеси прозорими та перевести їх в онлайн. Як людина, яка раніше працювала в бізнесі, я не шукав виправдань, чому щось не можна реалізувати, а шукав шляхи, як саме це можна зробити.

Якщо говорити про реформу децентралізації, яку ми успішно завершили, нам вдалося створити нову систему адміністративно-територіального устрою. Хочу підкреслити, що саме ця система зіграла важливу роль у спротиві ворогові під час війни та, без перебільшення, допомогла зберегти країну.

У рамках реформи замість 11 250 на карті України з’явилося 1 469 спроможних територіальних громад і 136 укрупнених районів. Ми передали частину повноважень місцевій владі та спрямували фінансові ресурси ‎на місця‎. Пишаюся, що реформа децентралізації була визнана Європейським парламентом однією з найуспішніших.

Фото: decentralization.gov.ua Золочівська селищна рада, Золочівська громада

Реформа децентралізації невіддільна від сталого розвитку регіонів. Ми затвердили Державну стратегію регіонального розвитку до 2027 року і реформували Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), який став потужним інструментом реалізації інвестиційних програм і проєктів.

Завдяки збільшенню фінансування ДФРР громади зможуть реалізувати більше інвестиційних проєктів. А це створить нові робочі місця і зробить наші громади інвестиційно привабливими. До прикладу, у 2021 році було реалізовано 172 проєкти.

Завдяки реформі у сфері містобудування та архітектури ми ліквідували корумповану ДАБІ та створили прозору ДІАМ. Ми перевели основні послуги у сфері будівництва в онлайн і забезпечили користувачам спрощену процедуру їхнього отримання. Станом на сьогодні в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) доступні 14 послуг. Як підтвердження того, що ми на правильному шляху – схвальні відгуки європейських політиків про реформу.

Окремий важливий напрямок – забезпечення підготовки трьох опалювальних сезонів, два з них минули стабільно, третій, найскладніший в історії незалежності, розпочато відповідно до графіка та погодних умов.

Фото: надано пресслужбою

Цього року – під час війни – маємо надзвичайно складний опалювальний сезон. Але хочу відзначити ефективну взаємодію з міськими головами, місцевими адміністраціями та комунальниками. Ми налагодили пряму комунікацію й оперативно вирішували всі питання, пов’язані з опалювальним сезоном, який цього року найскладніший за весь час незалежності.

Останні удари ворога показали цілеспрямоване бажання РФ знищити об’єкти, які забезпечують теплом, світлом і водою найбільші українські міста. Тому, знову ж таки, разом з місцевою владою ми розробили детальний план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Крім того, в умовах, коли населення страждає від наслідків агресії, для нас було важливо забезпечити стабільний тариф на теплопостачання. Станом на зараз законодавчо заборонено підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання тепла та гарячої води на час дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення.

Сьогодні всі добре розуміють значення енергоефективності в громадських і житлових будівлях. Переконаний, що створення умов для ощадливого використання ресурсів – наш шлях до енергонезалежності.

У співпраці з народними депутатами було прийнято ЗУ «Про енергетичну ефективність». Перезавантажено роботу Фонду енергоефективності: сформовано нове правління, реалізуються нові проєкти, активно залучаються кредити та гранти від закордонних партнерів.

Фото: EPA/UPG

Для реалізації заходів енергоефективності вдалося залучити понад 330,5 млн євро кредитних і грантових коштів від ЄІБ, KfW і фонду «E5P».

Після 24 лютого ми швидко трансформували нашу діяльність з урахуванням нових критичних потреб: сконцентрували увагу на ліквідації наслідків бойових дій на деокупованих територіях і забезпеченні житлом осіб, які його втратили.

Для забезпечення ефективної територіальної організації влади було законодавчо врегульовано питання повноважень ОМС в умовах воєнного стану. Ви знаєте, що є випадки зникнення чи викрадення представників ОМС, тому це постійно відслідковується. Підтримка громад і регіонів у цих умовах – питання, яке постійно у фокусі уваги Міністерства. Щоб допомогти громадам на місцях, було удосконалено питання перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад.

Мінрегіоном створено штаб, який забезпечує постійну координацію місцевих органів влади для відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури та безперебійної роботи систем забезпечення.

Велика робота проводиться в напрямку ліквідації наслідків бойових дій на деокупованих територіях. Мінрегіон здійснює координацію першочергових аварійно-ремонтних робіт за рахунок коштів резервного фонду держбюджету та працює над розробленням механізму обстеження пошкоджених об’єктів.

Фото: Сєнкевич Оnline Працівники МКП «Миколаївводоканал» відновлюють водогін, що подає воду в місто.

Зокрема, було організовано роботу груп з обстеження в найбільш постраждалих містах Київської області та затверджено Порядок проведення невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії РФ, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, а також Порядок виконання робіт по демонтажу об’єктів, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок збройної агресії РФ.

Важливо, що у сфері будівництва нам вдалося оперативно спростити процедури подання й отримання дозвільних і реєстраційних процедур під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення чи скасування.

Крім того, для забезпечення функціонування економіки було спрощено процедури релокації підприємств із зони бойових дій і створено передумови для комплексного відновлення населених пунктів.

Враховуючи поточний стан цивільного захисту населення, прийнято рішення для законодавчого забезпечення будівництва мережі укриттів.

Прихисток українців, які втратили житло. Мінрегіон за підтримки польського уряду зводить модульні містечка для безкоштовного тимчасового розміщення переселенців. Уже відкрито 12 таких містечок, де наразі заселено та проживають понад 3,6 тисячі людей.

Фото: Роман Кайман Модульне містечко на Сихові, Львів.

Паралельно розроблено та реалізовано соціальну програму «Прихисток», яка передбачає компенсацію за комунальні послуги тим, хто надав безкоштовний притулок ВПО. Понад 700 тисяч українців розміщено за програмою та понад 380 млн грн компенсовано господарствам за їхнє розміщення.

Також за кошти, що надійшли до Держмолодьжитла з рахунку Мінсоцполітики, було придбано 60 квартир на території Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської областей для людей, житло яких зруйноване, та ВПО. Нині в них уже тимчасово проживають 211 мешканців.

Ситуація, що склалася, вимагає постійної роботи для консолідації міжнародної підтримки України в боротьбі з РФ. За дорученням Президента України ми працювали над тим, щоб залучити підтримку України в отриманні статусу кандидата в члени ЄС на найвищому політичному рівні.

Спільно зі Світовим банком і Єврокомісією зробили першу комплексну оцінку наслідків війни у 20 секторах – звіт RDNA. Вона дає розуміння обсягів втрат, яких зазнала Україна, і потреб на відновлення, які вже сягають понад 349 млрд євро.

Фото: facebook/Олексій Чернишов

Станом на червень 2022 року вартість прямих збитків від фізичних руйнувань інфраструктури досягла більше ніж 97 млрд дол. США. Найбільше постраждали житлові будівлі, транспорт, торгівля та промисловість. Порушення економічних потоків і виробництва, а також додаткові витрати, пов’язані з війною, сукупно оцінюють як збитки і становлять понад 252 млрд доларів США.

Підкреслю, що обчислення потреб на відновлення ґрунтувалося на принципі відбудови «краще, ніж було» (build back better), який, зокрема, передбачає врахування кращих практик енергоефективності, сталого розвитку, інклюзії тощо.

Сьогодні Мінрегіон має зрозумілу та продуману політику діяльності, яка дозволяє працювати ефективно відповідно до викликів часу. На завершення хочу сказати: все, що було зроблено – це не випадковість, а результат командної праці і цілеспрямованих зусиль. Я вдячний усім, із ким ми разом пройшли непростий шлях реформ.