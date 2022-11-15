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Порошенко передав комплекс БПЛА "Poseidon" розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку

Комплекс складається з трьох бойових «пташок».

Порошенко передав комплекс БПЛА "Poseidon" розвідникам, які першими увійшли в Снігурівку
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав комплекс БПЛА «Poseidon» проєкту «Очі Арти» розвідникам 131-го батальйону, який брав участь у звільненні Снігурівки та херсонських земель. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

«Пара гострих очей та міцних крил — те, що потрібно нашим захисникам, щоб щоденно знищувати русню. Особливо зараз, коли потрібно викинути їх геть не тільки з правобережної Херсонщини, а й з лівобережної», – говорить Порошенко.

Він зазначив, що важливим кроком в ході останнього етапу операції було звільнення Снігурівки, і першим увійшов до цього населеного пункту 131-й розвідбат оперативного командування «Південь».

«Для мене було честю сьогодні зустрітися з хлопцями, поспілкуватися, потиснути руки та передати комплект «Poseidon» з трьома бойовими «пташками». Наша команда передає вдосконалений комплекс з оновленим програмним забезпеченням. Бійці 131-го розвідбату пройшли ретельне навчання. І ми їх сьогодні вітаємо, бо це перший випуск нашої спільної програми із підготовки операторів для «Посейдона», – говорить Петро Порошенко.

Він також нагадав, що комплекси пройшли дуже суворе випробування на протидію ворожому РЕБу. «Ми продовжуємо модернізацію. А особовому складу розвідбату я хочу передати слова щирої вдячності від усіх українців за героїчні дії по звільненню Снігурівки і звільненню Херсонщини. Ми пишаємося вами», – наголосив Порошенко.

Як відомо, 16 серпня Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів, зазначив п’ятий Президент. Програма отримала назву «Очі Арти».

Кошти на БПЛА збирають волонтери ГО «Справа Громад», Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму. У рамках проекту «Очі Арти» також проводиться підготовка операторів для цих БПЛА.

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