Кличко передав прикордонникам додатково 50 мікроавтобусів для бойових підрозділів

Автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області.

Мер Києва Віталій Кличко передав прикордонникам ще 50 мікроавтобусів Volkswagen від іноземних партнерів. Про це повідомляє сайт Київської міської влади.

«Ці автомобілі отримають бойові підрозділи, що несуть службу з охорони державного кордону на півночі Київської області, а також на сході України. У липні цього року ми вже передавали нашим прикордонникам 35 аналогічних авто. Вони – оптимальні для виконання завдань, що стоять перед прикордонною службою», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що це не остання партія автомобілів від столиці для військових.

«Чим сильніші наші військові та чим краще вони оснащені, тим в більшій безпеці ми почуваємося», – зазначив Кличко.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, що автобуси дуже потрібні прикордонникам.

«Раніше ми вже отримали від столиці 35 таких автомобілів. Усі вони використовуються за призначенням – поїхали на державний кордон, в зону активних бойових дій. Сьогодні ми отримали техніку, яка буде використовуватися від Бердянська до Херсона, Донецька, Луганська, а також – на кордоні з рф і білоруссю. І суттєво підсилить нашу спроможність у захисті нашої держави», – зауважив Дейнеко.

Нагадаємо, від початку широкомасштабної агресії росії Київ отримав від європейських партнерів та передав міським службам і військовим 32 пожежних авто, 85 мікроавтобусів для прикордонників, 38 карет швидкої допомоги та 41 пасажирський автобус. Також Віталій Кличко передав рятувальникам 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів.