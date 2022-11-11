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До голови бюджетного комітету Верховної Ради Арістова прийшли з обшуками (оновлено)

Слідчі дії почалися вранці. 

До голови бюджетного комітету Верховної Ради Арістова прийшли з обшуками (оновлено)
Юрій Арістов
Фото: Юрій Арістов facebook

У народного депутата "Слуги народу", голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова 11 листопада почалися обшуки.

Слідчі дії проводяться з 7 ранку, повідомили джерела LB.ua у фракції. Причина обшуків зʼясовується. 

Водночас члени бюджетного комітету з різних фракцій цю інформацію не коментували.

За даними журналістів УП, обшуки проводить Державне бюро розслідувань. 

Оновлення. Арістов у фейсбук написав, що слідчі дії проводились у його орендованій квартирі. 

"Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій", – заявив він.

Арістов стверджує, що обшуки "ускладнюють роботу як народного депутата, голови Комітету ВР з питань бюджету, бо слідчі забрали телефон". 

Юрій Арістов був обраний народним депутатом у 2019 році за списком "Слуги народу". Безпартійний. Бюджетний комітет очолює з 29 серпня. 

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