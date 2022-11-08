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Грошове утримання військовослужбовців у 2023 буде збережено на рівні цього року, - Веніславський

Всі надбавки та заробітні плати будуть виплачуватися і наступного року.

Грошове утримання військовослужбовців у 2023 буде збережено на рівні цього року, - Веніславський
Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат фракції «СН» Федір Вен
Фото: Анна Стешенко

Про зростання заробітних плат військовослужбовців наступного року наразі мова не йде.

Про це на брифінгу повідомив народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній раді України Федір Веніславський.

«Треба сказати, що практично всі військові формування, що виконують завдання захисту територіальної цілісності та державного суверенітету України, з початку повномасштабної агресії збільшилися у своїй кількості. Тобто мобілізація відбулася не лише до ЗСУ, а й до Державної прикордонної служби та інших складових. Відповідно на складові секторів безпеки та формування передбачено збільшення фінансування по всіх напрямках. Тому говорити про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд ми можемо. Треба враховувати ту кількість військовослужбовців, що на сьогодні виконує свої завдання… Це значно більше, ніж було на початку війни, коли ми встановили 260 тис. військовослужбовців», - заявив він.

За його словами, оборонний бюджет України на наступний рік передбачає 43% усіх видатків. Та цей бюджет має дві складові.

«Це заробітні платити та грошове утримання військовослужбовців, соціальні гарантії, пов'язані з пораненням і загибеллю військовослужбовців для родин. Друге - це військова техніка та озброєння, матеріально-технічне забезпечення», - сказав Веніславський.

Нардеп запевнив, що всі надбавки та заробітні плати будуть виплачуватися і наступного року.

«Обсяг фінансування, що зараз є для військовослужбовців, безперечно, має бути збережений. Ми на це націлювалися (приймаючи бюджет га 2023 рік). Тому виплати бойових (15 тис. грн) та додаткових 30 тис. грн - будуть. Я думаю, ми збережемо це на тому рівні, що був запропонований. І це, напевно, є найбільш оптимальним з точку зору можливостей держави та потреб соціального та матеріального захисту військовослужбовців», - додав він.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки повідомило, що безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення". Вони отримуватимуть заробітню платню не нижчу за мінімальну.

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