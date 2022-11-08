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Протягом доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів Донеччини, - МВС

Зруйновано і пошкоджено 20 цивільних об'єктів.

Протягом доби під обстрілами перебували 15 населених пунктів Донеччини, - МВС
Фото: МВС

Протягом доби поліція задокументувала 28 ударів по Донеччині, під обстрілами перебували 15 населених пунктів, зокрема житлові будинки у Краматорську, Авдіївці, Бахмуті, Красногорівці, Торецьку, Вугледарі та інших населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Окупанти вели вогонь із авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град", артилерії, мінометів. Зруйновано і пошкоджено 20 цивільних об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Авіаударом завданим окупантом по Красногорівці пошкоджено три приватні оселі, є загиблі та поранені.

З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнувань зазнали один багатоквартирний та два приватних будинки. Є поранені у Соледарі й Вугледарі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження відповідно до ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, учора на Донбасі виявили тіла чотирьох людей, вбитих росіянами під час окупації. Поки неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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