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У жовтні ДБР завершило розслідування щодо дев'яти суддів-зрадників із Криму

З початку 2022 року ДБР завершило спеціальні досудові розслідування відносно 50 суддів, шести прокурорів та двох поліцейських із Криму.

У жовтні ДБР завершило розслідування щодо дев'яти суддів-зрадників із Криму
Фото: РБК

У жовтні 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно дев'яти суддів Апеляційного суду і місцевих судів та двох правоохоронців з Криму за фактом державної зради та направили до суду обвинувальні акти.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після тимчасової анексії Росією АР Крим, зазначені зловмисники почали працювати у незаконно створених окупантами судах, прокуратурах та правоохоронних органах агресора", - йдеться у повідомленні.

Наразі зрадники забезпечують функціонування незаконно створених органів окупанта.

Вони обвинувачуються у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Загалом із початку 2022 року працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно 50 суддів, шести прокурорів та двох поліцейських із Криму.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила "суддю" з окупованої Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру. Ще одну підозру отримав заступник начальника Херсонської митниці, який перейшов на бік окупантів.

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