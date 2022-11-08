Подоляк озвучив вимоги, які зроблять можливими переговори з Росією

За його словами, США не примушують Київ до невигідних перемовин із росіянами.

Україна готова до переговорів із Росією, якщо та виконає низку вимог. Це позиція, зафіксована президентом Володимиром Зеленський.

Перша вимога – Москва забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів РФ. Друга – вона перестає атакувати зі своєї території Україну. Третя – коли Київ зрозуміє, що Росії немає на українській території, можна сідати і говорити з російським урядом про наслідки війни та післявоєнні вже відносини між Україною і Російською Федерацією. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтервʼю Радіо Свобода.

"Тобто Україна публічно неодноразово заявляла свою переговорну позицію. Бо це і є переговорна позиція", – зазначив він.

Інша справа, що президент РФ і його оточення не хочуть переговорів, а продовжують виставляти Україні ультиматуми.

"Тому публічна позиція щодо переговорів Україною заявлена. У той же час заявлено, що Путін, який виставляє ультиматум, не є переговорником для України", – зазначив він.

Подоляк наголосив, що США не примушують Україну до того, аби вона сіла за стіл переговорів з окупантами.

"Тобто немає бути ніяких спекуляцій. Ніхто Україну до невигідного переговорного процесу, а скоріше, до визнання ультиматуму Росії не примушує", – зазначив він.

Нагадаємо, політико-дипломатичні перемовини з Росією зараз не ведуться, лише гуманітарні, зокрема щодо обміну полоненими. Президент Володимир Зеленський говорив, що для того, щоб говорити про діалог, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони. Поки цього немає, а "бажання російського президента говорити – спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали".

Зеленський наголошував, що мирні перемовини з Росією можливі тільки тоді, коли її армія піде з України.