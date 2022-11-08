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Учора виявили тіла чотирьох людей, вбитих росіянами під час окупації на Донбасі

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Учора виявили тіла чотирьох людей, вбитих росіянами під час окупації на Донбасі
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Донецької області

У неділю, 7 листопада, російські військові вбили трьох мирних жителів Донецької області – у Бахмуті і Красногорівці.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, правоохоронці також виявили тіла чотирьох людей, убитих росіянами під час окупації – у Ямполі.

Ще семеро людей в області отримали поранення.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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