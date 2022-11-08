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Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”

У Чорному морі на чергуванні перебуває сім кораблів противника.

Корабля окупантів з ракетами знову не виявлено, – ОК “Південь”
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі на чергуванні перебуває сім кораблів противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є один великий десантний корабель, а ракетоносіїв знов не виявлено.

“Загрози і ризики залишаються актуальними, заходи безпеки – також. Будьте свідомими і пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів дій, ретельно перевіряйте інформацію, не поширюйте заборонене і не перевірене”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ввечері 7 листопада росіяни вивели в Чорне море корабель з “калібрами”.

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