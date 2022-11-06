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Співучасть Ірану в російському терорі повинна бути покарана, - Зеленський

Якби не постачання зброї агресору Іраном, Україна була би ближче до миру.

Співучасть Ірану в російському терорі повинна бути покарана, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський підкреслив, що Іран, який постачає Росії зброю, повинен разом з нею відповідати за наслідки війни в Україні.

Про це президент сказав під час свого вечірнього звернення.

Зеленський зазначив, що обговорював у неділю з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим.

"Його співучасть у російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії продовжувати цю війну. А отже і подовжувати дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною", - йшлося у його повідомленні.

Президент зазначив, що якби не постачання зброї агресору Іраном, Україна була б ближче до миру, а як наслідок ближче до повного вирішення продовольчої кризи, ближче до вирішення кризи вартості життя, до стабілізації на енергоринку, до надійного убезпечення від радіаційного шантажу.

На думку глави держави, абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, повинен разом із нею відповідати і за наслідки цієї війни.

Зеленський заявив, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по українській інфраструктурі, перш за все енергетичній.

"Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємося відповідати", - сказав він.

Нагадаємо, спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі у своєму Twitter зазначив, що Іран надіслав Росії свої безпілотники влітку, під час війни, а не до її початку, як стверджують представники іранської влади.

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