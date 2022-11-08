Стремоусов заявив, що відсьогодні “евакуація” з правого берега Дніпра завершується, – Хлань

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що з вівторка, 8 листопада “евакуація” з правого берега Дніпра завершується.

Про це у соцмежережі Facebook написав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Вже все вкрали? Бачили, як у мережі розповсюджують фото, де росіяни вивозять дитячий паровозик? У господарстві згодиться? Будете своїх дітей катати на краденому в наших? Яка ницість”, – зазначив він.

Хлань додав, що окупанти обстрілюють звільнені населені пункти області та посилюють фільтрацію.

“Після себе рашисти залишають розруху й безлад. Що не вкрали – розбили. В Херсоні адмінбудівлі розтрощені всередині, тому я не бачу передумов, які свідчили б, що росіяни планують залишатися у місті. Просто немає де. Може чекатимуть особистого наказу путіна, але це призведе до ще більших втрат з їхнього боку. Бо безпечного місця для того, щоб облаштувати склад, скажімо, боєприпасів – немає”, – додав радник голови ОВА.

Нагадаємо, з Херсона виїхало до 80% населення, у місті лишається 60-70 тисяч людей. Росіяни не дозволяють проїжджати вантажам з ліками і їжею.