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Стремоусов заявив, що відсьогодні “евакуація” з правого берега Дніпра завершується, – Хлань

Окупанти обстрілюють звільнені населені пункти Херсонської області та посилюють фільтрацію. 

Стремоусов заявив, що відсьогодні “евакуація” з правого берега Дніпра завершується, – Хлань
Фото: war.novyny.live

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що з вівторка, 8 листопада “евакуація” з правого берега Дніпра завершується. 

Про це у соцмежережі Facebook написав радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

“Вже все вкрали? Бачили, як у мережі розповсюджують фото, де росіяни вивозять дитячий паровозик? У господарстві згодиться? Будете своїх дітей катати на краденому в наших? Яка ницість”, – зазначив він.

Хлань додав, що окупанти обстрілюють звільнені населені пункти області та посилюють фільтрацію. 

“Після себе рашисти залишають розруху й безлад. Що не вкрали – розбили. В Херсоні адмінбудівлі розтрощені всередині, тому я не бачу передумов, які свідчили б, що росіяни планують залишатися у місті. Просто немає де. Може чекатимуть особистого наказу путіна, але це призведе до ще більших втрат з їхнього боку. Бо безпечного місця для того, щоб облаштувати склад, скажімо, боєприпасів – немає”, – додав радник голови ОВА. 

Нагадаємо, з Херсона виїхало до 80% населення, у місті лишається 60-70 тисяч людей. Росіяни не дозволяють проїжджати вантажам з ліками і їжею.

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