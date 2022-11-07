Ворог підірвав вежі зв’язку українських операторів на Херсонщині, - ГУР

Окупанти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів у щонайменше двох селах на Херсонщині, а також планують продовжити комендантську годину, щоб приховано підтягнути нові сили на правий берег.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"В селах Ольгівка та Токарівка окупантами підірвано вишки мобільного зв’язку українських операторів. Також людей попереджають про запровадження комендантської години протягом доби. Очікується продовження терміну дії комендантської години для прихованого заведення нових сил на правий берег", - йдеться у повідомленні.

Водночас російські окупанти розсилають sms-повідомлення жителям Херсонщини, які користуються послугами мобільного зв’язку російських операторів. В них повідомляється про начебто намір ЗСУ здійснити масований артилерійський обстріл цивільної інфраструктури, через що потрібно евакуюватися на лівий берег.

ГУР застерігає, що існує висока ймовірність здійснення окупантами найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських сил оборони.

Крім того, розвідка повідомляє, що протягом трьох діб через Каховську ГЕС їдуть колони військової техніки ЗС Росії з боку смт Козацьке в напрямку села Цукури (з правого на лівий берег Дніпра). Більшість машин - тентовані вантажні та цивільні автомобілі запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон.

Відбувається масове мародерство в населених пунктах правобережжя. Зокрема, в Бериславському районі окупанти методично грабують приватні оселі, магазини та склади. Повністю розграбовано майно Бериславської підстанції районної електромережі (машини, обладнання, прилади, ремонтні матеріали).

За інформацією ГУР, в смт Любимівка російські військові вилучають практично весь наявний автотранспорт: автобуси, легкові автомобілі, вантажівки. Повністю розграбовані місцеві СТО та автопарки.

Вздовж гирла Дніпра проводиться рекогностування місцевості. Із місцевих рад населених пунктів, розташованих по лінії Дніпра, вивезено всю документацію. В самих приміщеннях облаштовано комендатури окупантів.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні відновили українське радіомовлення. Припинено показ російських телевізійних каналів, натомість стало доступним українське радіо "Суспільне" на 92.00 FM.