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​На Харківщині житель попросив ЗСУ викопати український прапор, який сховав на городі від російських окупантів

Чоловік виїхав з рідного села, тож не хотів, аби стяг дістався росіянам.

В одному з деокупованих сіл Харківщини Збройні сили України віднайшли український прапор, який сховав перед російською окупацією один із жителів.

Про це розповіли в пресслужбі 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Нещодавно до бійця 103 бригади тероборони  звернувся місцевий мешканець із незвичним проханням. Перед окупацією одного з сіл Харківщини чоловік, не бажаючи, щоб синьо-жовті прапори з його будинку опинились в руках ворога, закопав їх на власному городі", - розповіли військові.

Коли село захопили рашисти, власник прапора виїхав на підконтрольну Україні територію. А після звільнення рідного села чоловік звернувся до бійців, аби ті викопали стяг.

Фото: Facebook/103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Як зазначили в 103 бригаді, прапор із підписами бійців підрозділу повернуть до власника як символ нескореності українців. 

Нагадаємо, нещодавно у  США на аукціоні продали за $69 тисяч прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

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