У Бориспільському та Обухівському районах лунатимуть звуки вибухів, - ОВА

У понеділок, 7 листопада, у Бориспільському та Обухівському районах будуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"Сьогодні, 7 листопада, у двох районах Київщини вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси. Може бути чутно звуки вибухів!

Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні заплановані екстрені відключення електроенергії. На цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.