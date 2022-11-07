У Бориспільському та Обухівському районах лунатимуть звуки вибухів, - ОВА

У понеділок, 7 листопада, у Бориспільському та Обухівському районах будуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні, 7 листопада, у двох районах Київщини вибухотехніки знищуватимуть боєприпаси. Може бути чутно звуки вибухів!
Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області сьогодні заплановані екстрені відключення електроенергії. На цей час графіки стабілізаційних відключень не діятимуть.