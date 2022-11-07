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Крім планових, сьогодні можуть бути і аварійні відключення електроенергії, – Укренерго

Планово обмежуватимуть споживання в семи областях та Києві.

Крім планових, сьогодні можуть бути і аварійні відключення електроенергії, – Укренерго
Фото: EPA/UPG

Із 6 ранку і до кінція доби запроваджено планові відключення електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

Це повʼязано з руйнуваннями енергетичної інфраструктури після атак ракет і безпілотників, що відбулися 10, 11, 17, 22 жовтня і 2 листопада. Про це повідомили в Телеграм Укренерго

"Будуть діяти й екстрені аварійні відключення в окремих областях. Їх будуть запроваджувати обленерго у випадку, якщо дефіцит буде більшим, ніж закладено в графіки. У випадку запровадження аварійних відключень електроенергія може зникати раніше від плану, а обмеження споживання тривати довше", – зазначили в компанії.

Заощадливе споживання електроенергії допоможе втримати баланс в енергосистемі та не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. 

Нагадаємо, YASNO вчора попередило, що 7 листопада в Києві можливі не лише планова, а й екстрені відключення електроенергії. 

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