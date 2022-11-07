Жителям Нікопольщини радять провести ніч у сховищах, - начальник РВА

Є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища.

Через пересування ворожої техніки на окупованому березі Каховського водосховища мешканцям Нікопольському району радять провести ніч у сховищах.

Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram.

"Друзі, є інформація щодо можливого пересування техніки ворога на протилежному березі водосховища. Прошу жителів прибережних територій залишити вулиці та перебувати в будівлях. Ніч бажано провести в сховищі", - написав він.

Нагадаємо, війська РФ у суботу, 5 листопада, обстріляли три громади Дніпропетровської області, зокрема, по Нікополю випустили 40 снарядів.