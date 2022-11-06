Жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народові, - Папа Франциск

Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського.

На думку Папи Франциска, жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, не притаманна російському народу. А сам понтифік має велику прихильність до російського та до українського народів.

Про це повідомляє Vatican News із посиланням на заяву Франциска під час повернення з Бахрейну.

"Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" (дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити") - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ - це великий народ... це (жорстокість) найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців. Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму", - сказав понтифік.

Папа Римський згадав російського письменника Достоєвського, який, за його словами, до сьогодні "надихає християн до осмислення християнства".

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - сказав Франциск.

Папа розповів, що в дитинстві один український священник навчив його прислуговувати під час української літургії.

"Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність. І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами", - сказав він.

Нагадаємо, раніше глава Католицької церкви назвав "дитячим" сценарій, в якому політичні лідери "граються з вогнем, ракетами, бомбами та зброєю, покриваючи наш спільний дім попелом і ненавистю". Понтифік наголосив, що релігійні лідери мають обов’язок - допомагати людству.