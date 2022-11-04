​​Папа Франциск: "Політичні лідери граються з вогнем та ракетами"

Папа Римський Франциск на Бахрейнському міжконфесійному саміті присвятив значну частину своєї промови ситуації з війнами у світі.

Про це повідомляє Vatican News, передає "Укрінформ".

Папа зазначив, що у світі, де відбуваються війни, релігійні лідери "повинні подавати хороший приклад і взяти на себе зобов’язання заохочувати та допомагати людству".

"Після двох жахливих світових воєн, холодної війни, яка десятиліттями тримала світ у напрузі; катастрофічних конфліктів, що відбуваються в усіх куточках земної кулі; і посеред звинувачень, погроз і засуджень, ми продовжуємо перебувати на межі прірви. І ми не хочемо падати", - сказав Франциск.

Він також зазначив, що на світ чекають гіркі наслідки, якщо люди продовжать конфліктувати конфлікті замість порозуміння. Глава Католицької церкви назвав "дитячим" сценарій, в якому політичні лідери "граються з вогнем, ракетами, бомбами та зброєю, покриваючи наш спільний дім попелом і ненавистю".

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив про необхідність реформування Організації Об'єднаних Націй. Про це він написав понтифік у своїй новій книзі "Прошу вас в ім'я Господа. Десять молитов про надію на майбутнє".

Глава католицької церкви вважає, що війна Росії проти України "ще раз більш ніж ясно показує" необхідність "гнучкіших і ефективніших способів вирішення конфліктів".

"ООН у тому вигляді, в якому вона функціонувала з моменту свого заснування, не відповідає новим реаліям", - написав Франциск.