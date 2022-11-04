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У Пакистані на політичному мітингу під час стрілянини поранено колишнього премʼєра Імрана Хана

Внаслідок злочину є один загиблий і декілька поранених. 

Пакистанський колишній премʼєр-міністр Імран Хан був поранений під час стрілянини на політичному мітингу. Чоловік застрелив одну людину і поранив ще кількох, включно з колишнім високопосадовцем. 

Інцидент трапився неподалік міста Гуджранвала, в провінції Пенджаб. Хан разом з колегами по партії стояв у вантажівці з відкритим верхом і махав рукою натовпу, в той час як пролунали постріли, пише CNN.

Кулі потрапили Хану в ногу і стегно. Він у стабільному стані. 

Підозрюваного в стрілянині затримали. Правоохоронці повідомили, що в нього виявили 9-мм пістолет і два порожніх магазини. 

На опублікованому правоохоронцями відео підозрюваний каже, що "хотів убити Імрана Хана", тому що той "вводив людей в оману", додаючи, що у нього не було спільників.

Імран Хан був прем'єр-міністром Пакистану з 18 серпня 2018 до 10 квітня 2022 року. Лідер партії Техрік-е-Інсаф. 

У серпні 2022 проти Імрана Хана почали розслідування через його публічну промову. В ній вбачали погрози поліції та судді. Хан, якому у квітні оголосили вотум недовіри, організовує антиурядові акції протесту та намагається повернутися до влади. 24 лютого 2022, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хан зустрічався з Путіним. 

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